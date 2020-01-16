السعودية | مرشدة سياحية تكشف ردة فعل الزوار عندما يشاهدونها بالعباءة ومأشهر معلم في منطقة العلا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مرشدة سياحية تكشف ردة فعل الزوار عندما يشاهدونها بالعباءة ومأشهر معلم في منطقة العلا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:44 صباحًا, 16 يناير 2020 م المناطق_متابعات قالت المرشدة السياحية ليان القاضي، ابنة محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، إن السياح عندما يشاهدونها بالعباءة يكونون منبهرين وسعداء؛ نظراً لمحافظتها على العادات والتقاليد والثقافة السعودية.

وأوضحت “القاضي”، التي تعمل في فريق الرواب بالهيئة الملكية ضمن مهرجان شتاء طنطورة، في مقابلة ببرنامج “تم” على قناة “SBC”، أن “صخرة الفيل” من أشهر المعالم السياحية بالمحافظة.

واختتمت: المكان يوجد به العديد من الخدمات والمطاعم والمقاهي، واختتمت بترحيبها للزوار باللغة الإنجليزية.

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