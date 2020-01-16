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بالفيديو.. اغتيال نجل الداعية أحمد ديدات في جنوب أفريقيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أغتيل الناشط الاجتماعي والداعية الإسلامي، يوسف أحمد ديدات، نجل الداعية الإسلامي الراحل أحمد ديدات، صباح يوم أمس، في جنوب أفريقيا.
وبحسب صحيفة “الإندبندنت”، فإن يوسف ديدات أصيب برصاصة في الرأس، أثناء سيره مع زوجته بالقرب من محكمة فرولام للأسرة في جنوب أفريقيا، حيث كان ذاهبا لحضور جلسة صلح .
وقال عقيد الشرطة، ثيمبيكا مبيلي، البالغ من العمر 65 عاما، إنه تم نقل ديدات إلى المستشفى عبر طائرة، فور إصابته، ولكن دون جدوى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق في الحادث، لكشف ملابسات الجريمة وملاحقة الجاني الذي مازال هاربا، موضحا أن ضابط الأمن الذي شهد الحاث، يلاحق المشتبه به، والذي دخل إلى موقف سيارات، واستقل سيارة مازدا بيضاء، فر بها من المكان.
ووفقا لشهود العيان فإن ديدات كان يسير نحو المحكمة عندما اقترب منه رجل آخر وأطلق عليه رصاصة واحدة في رأسه قبل أن يفر من المكان.
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