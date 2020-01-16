الذهب يرتفع بعد توقيع اتفاق المرحلة 1 بين أمريكا والصين

الخميس 16 يناير 2020

ارتفع الذهب، الأربعاء، بعد أن فشلت تفاصيل اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين الولايات المتحدة والصين في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع إبقاء واشنطن على الرسوم الجمركية على بعض البضائع الصينية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً، وقفز البلاتين إلى أعلى مستوى في عامين.

ووقًعت الولايات المتحدة والصين الاتفاق التجاري المؤقت الذي سيلغي بعض الرسوم الجمركية، ويزيد المشتريات الصينية من البضائع والخدمات الأمريكية، لكن الاتفاق سيبقي على رسوم بنسبة 25% على نطاق من البضائع الصناعية والمكونات الصينية التي يستخدمها المصنعون الأمريكيون.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1557.02 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول.

Advertisements

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1554.0 دولار للأوقية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن هذه المرحلة من المرجح أن تركز على قضايا التكنولوجيا والأمن السيبراني، وهي نقطة شائكة بين العملاقين الاقتصاديين.

وقفز البلاتين حوالي 4% أثناء الجلسة إلى 1024.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2018 قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1019.20 دولار في أواخر التعاملات.

وسجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند 2261.45 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 2.8% عند 2255.40 دولار في أواخر التعاملات.

وصعدت الفضة 1.1% إلى 17.98 دولار للأوقية.