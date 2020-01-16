شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غبار يحد من الرؤية على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
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