سياسي / وزير الشؤون الخارجية المغربي يلتقي نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب



الرباط 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في الرباط اليوم ، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.

وأوضح بوريطة في تصريح صحفي أن مباحثاته مع المسؤول الأممي شملت الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب سواء في شقها الأمني أو الدبلوماسي أو الديني أو الوقائي، وذلك من خلال العمل داخل المنظمات الدولية والإقليمية.

و ذكر بوريطة بأن المغرب لطالما طالبت بأن تحظى إفريقيا باهتمام المجتمع الدولي، لا سيما من خلال عمل استباقي، وذلك بالنظر إلى ما عرفته القارة في السنوات الأخيرة من ارتفاع في عدد العمليات والمنظمات الإرهابية، وكذلك في عدد ضحاياها.

وأكد المسؤول الأممي من جانبه أن مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي اهتمت بسبل بناء عمل مستقبلي مشترك للطرفين، مؤكدا أنه اتفق مع الوزير المغربي على اتخاذ تدابير إضافية بشكل يجعل من تعاونهما أكثر فعالية ، وأن مزيدا من التعاون بين المغرب والأمم المتحدة يمكن أن يقدم مساهمة أفضل وأكثر نجاعة في المكافحة الدولية للإرهاب.

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