ثقافي / المدير العام للإيسيسكو يعقد جلسة تنسيق مع مدير مؤسسة "CELL" المتخصصة في التعليم بمناطق الصراعات



الرباط 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

عقد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بمقر المنظمة في الرباط، اجتماعا تنسيقيا مع مدير مؤسسة "CELL" المتخصصة في التعليم بمناطق الصراعات الدكتور جو ريتزن ، بحضور خبراء من المنظمة وأعضاء بارزين من مؤسسة "CELL".

وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو أن الاجتماع خصص لدراسة كيفية التعامل مع الصور النمطية المثيرة للانقسام في المناهج الدراسية، والأهمية التي تخصصها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لهذا الموضوع، وما تمثله القوالب النمطية المثيرة للانقسام في الكتب المدرسية والمواد التعليمية ووسائل الإعلام من ضرر لا يمكن إنكاره على الأطفال والشباب، من خلال تشكيل عقولهم وتاريخهم وهوياتهم.

وعبر الجانبان بالمناسبة عن ارتياحهما لتكامل أهداف الإيسيكو و "CELL" حول هذا الموضوع، خاصة وأن الإيسيسكو بفضل تواجدها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، تقدم نشاطا معرفيا متراكما من الممارسات والشراكات مع المؤسسات التعليمية المختلفة، وأبحاثًا حول الكتب المدرسية والمواد التعليمية ووسائل الإعلام.

وأضاف البيان أن مؤسسة "CELL"، من خلال أبحاثها ضمن خلية معلوماتها، تقدم من جهتها فرصة للمشاركة وتعزيز التعاون بين الخبراء والباحثين وصناع القرار والممارسين والمعلمين والجمهور، لتجميع المعرفة ورفع الوعي حول كيفية ترسيخ الصور النمطية المثيرة للانقسام الأساس للتطرف والصراع والعنف وانتهاك حقوق الأطفال والشباب والنساء والمجموعات المهمشة، بما في ذلك اللاجئين والأقليات العرقية بالدول الأعضاء في الإيسيسكو.

وأبرز بيان المنظمة أن النقاش بين الجانبين توصل إلى ضرورة تعزيز وتطوير التعاون بينهما لما لموضوع تغيير الصور النمطية المثيرة للانقسام في المناهج التعليمية من أهمية فائقة تتعاظم مع تفاقم قضايا كالصراعات السياسية والعسكرية الهجرة واللجوء.

كما أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق لمزيد من التعاون، وتفعيل العمل المشترك بين الخبراء من الجانبين على مشروع "خلية المعلومات" الخاصة بمؤسسة "CELL"، وتطوير العمل على هذه المنصة، تمهيدا لإطلاقها خلال عام.

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