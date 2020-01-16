

بانكوك 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

قدم مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما سعد الشهري التهنئة والشكر للاعبي وجماهير الأخضر بعد التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2020 المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب السعودي لربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في تايلاند، بعد فوزه على نظيره السوري بهدف دون رد، في ختام دور المجموعات.

وقال الشهري بعد نهاية المباراة : إن اللاعبين كانوا مدركين صعوبة المرحلة في مباراة اليوم رغم إضاعة الكثير من الفرص ولا نلوم اللاعبين عليها لسوء أرضية الملعب إلى جانب استعجال اللاعبين في بعض الهجمات للتسجيل مبكرا، مشيرا إلى أن الأهم هو تحقيق الهدف وهو التأهل لدور الثمانية .

وأضاف لعبنا في كل مباراة بأسلوب خاص لتسهيل المهام على اللاعبين لفهم الأدوار وتغير الطريقة الهجومية رغم أن الإجهاد كان واضحا على اللاعبين نظرا للمباريات المتواصلة، مؤكدا أن جميع اللاعبين جاهزين للمباراة القادمة.

وعن مواجهة المنتخب التايلاندي في الدور المقبل أكد الشهري أن المباراة لن تكون سهله خاصه أنها بين أرض وجماهير المنتخب التايلاندي.. وبإذن الله نجومنا في مستوى الثقة لتجاوز هذه المرحلة ومن ثم الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020".

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02:37ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / مدرب الأخضر الشهري يقدم الشكر للاعبين بعد التأهل لدور الثمانية لكأس آسيا.. والمرحلة القادمة أمام تايلاند لن تكون سهله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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