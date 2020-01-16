شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الطيور بالدمام.. ملتقى هواة «الأنواع النادرة» والان نبدء بالتفاصيل

يجمع سوق الطيور بالدمام، الذي يُقام يوم الجمعة من كل أسبوع، هواة الطيور، الذين يتهافتون على اقتناء الأنواع النادرة والمختلفة؛ إذ يعتبر من الأسواق القديمة، وكان يختص في البداية بالحمام قبل ما يقارب 30 عامًا.

ويشهد السوق كل يوم جمعة إقبالًا كبيرًا من المهتمين بهذه الهواية؛ نظرًا لتنوع المعروض فيه من الطيور؛ إذ يجذب المهتمين من داخل المنطقة الشرقية، وخارجها.

وهناك وفرة في الأنواع المعروضة، خاصة من الحمام، ومنها الحمام الحساوي، والسوداني، والشورتات، وحمام الهلمت الأمريكي، والتشيكي، والصيني، بالإضافة إلى الشماسي الأمريكي، وحمام الزينة، إضافةً إلى الببغاء، والدرة الهندية.