شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الطيور بالدمام.. ملتقى هواة «الأنواع النادرة» والان نبدء بالتفاصيل
ويشهد السوق كل يوم جمعة إقبالًا كبيرًا من المهتمين بهذه الهواية؛ نظرًا لتنوع المعروض فيه من الطيور؛ إذ يجذب المهتمين من داخل المنطقة الشرقية، وخارجها.
وهناك وفرة في الأنواع المعروضة، خاصة من الحمام، ومنها الحمام الحساوي، والسوداني، والشورتات، وحمام الهلمت الأمريكي، والتشيكي، والصيني، بالإضافة إلى الشماسي الأمريكي، وحمام الزينة، إضافةً إلى الببغاء، والدرة الهندية.
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