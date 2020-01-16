شكرا لقرائتكم خبر عن «المرصد الحضري» يبحث ميدانيا تطوير وتنمية النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

التقى محافظ النعيرية إبراهيم الخريف أمين المرصد الحضري الإقليمي للمنطقة الشرقية م.عبدالله الأحمد وأعضاء المرصد، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وهدف اللقاء إلى التعريف بمهام المرصد الحضري بالمنطقة الشرقية، وآلية رصد الأوضاع والأنماط الحضرية، ودعم صناعة القرار المساند لتطوير البنى التحتية والتنمية المستدامة، من خلال الحصول على المعلومات الدقيقة المحققة لمؤشرات المرصد الحضري الإقليمي.

واطلع المحافظ والحضور على خطة سير العمل الميداني للمرصد الحضري، وما يواجه الفريق من تحديات أثناء رصد البيانات لتنفيذ مهمة المسح الميداني بشكل عام؛ لرصد جميع النواحي التنموية، كما تم بيان أهمية إمداد الفريق بجميع المعلومات التي يتطلبها المرصد.

وأوضح محافظ النعيرية إبراهيم الخريف لـ«اليوم» أن اللقاء كشف عن آلية وخطط المرصد الحضري الميدانية لجمع كافة البيانات المتعلقة بتنمية وتطوير المحافظة، مشيرا إلى تبادل الآراء حول إمكانية الاستفادة بشكل كبير من نتائج هذا المرصد، وأن تكون المحافظة بدوائرها الحكومية هي من تحدد وتصنع بعض المؤشرات الهامة بالمحافظة، في عدة مجالات مختلفة والتي على ضوئها تتخذ القرارات، ولفت محافظ النعيرية إلى عزم المرصد على البدء في مسح ميداني بالمحافظة، لاستكمال بعض البيانات من الجهات والأهالي.