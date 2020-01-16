شكرا لقرائتكم خبر عن 150 جوالا كشفيا يتبادلون خبراتهم بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أمس، فعاليات الملتقى الوطني الكشفي الثاني للجوالة التي يستضيفها قطاع التعليم بالهيئة الملكية في كلية الجبيل الصناعية على مدى خمسة أيام، بمشاركة 150 جوالاً من الجامعات والكليات والمؤسسات الشبابية بالمملكة، بحضور مدير كلية الجبيل الصناعية بالإنابة د.سرحان البطي ومفوض تنمية المراحل بجمعية الكشافة السعودية عبدالله الخضير، والعديد من القيادات الكشفية. وتهدف فعاليات الملتقى إلى تبادل الخبرات بين الجوالة وإكسابهم مهارات ومعارف حديثة من خلال ممارسة الطريقة الكشفية، وتنفيذ المنهج الكشفي للجوالة، وغرس قيم التعاون والعطاء والعمل التطوعي والتنافس البناء وتحقيق شعار المرحلة. وتشتمل الفعاليات عددا من البرامج والدورات والدروس والأنشطة والفعاليات التنافسية والتكاملية، منها برنامج زيارة غابة المنجروف بالجبيل، ورحلة المشي الخلوية التي يحصل المشارك فيها على عدة شارات مثل شارة الرحال والمخيم والطاهي، وفعالية سباق يحقق من خلالها المشاركون شارة اللائق بدنيا التي تؤهل لوسام الصقر الكشفي أحد أعلى الأوسمة الكشفية، كما سيتم إطلاق وسام جديد معتمد من الكشافة السعودية بمسمى «وسام السنبلة الكشفي».

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