شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا.. «عزيزية الخبر» تشرع في وداع المستنقعات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن المشاريع التي تنفذها البلدية حاليا في أحياء العزيزية بالخبر تشمل مشروع سفلتة حي الشراع بمرحلته الأولى، حيث تتضمن المرحلة الأولى سفلتة كافة الشوارع الرئيسية والداخلية في المربع، كما تتضمن سفلتة شارع الستين الفاصل بين حيي الشراع والصواري، ويستمر العمل فيها 18 شهرا.
وأضاف الصفيان إن هناك مرحلة ثانية لمشروع سفلتة حي الشراع، والتي تشمل سفلتة كافة شوارع الثلاثين والأربعين والستين بالحي، إضافة إلى سفلتة الشوارع الداخلية بجزء من المربع «ب»، ويستمر العمل بالمرحلة الثانية نحو 18 شهرا أيضا.
وأشار الصفيان إلى أن هناك مشروع إنارة لحي الصواري بمرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 700 عمود، وإنارة المربع «أ» وجزء من المربع «ب»، والمرحلة الثانية جارٍ العمل فيها بعدد 700 عمود لاستكمال المربع «ب»، وإنارة المربع «ج»، وقد تم الانتهاء من 85% من المشروع.
مبينا أن هناك مشروعا لإقامة حديقة حي الشراع، وحديقة حي البحيرة، ومشروع ممشى البحيرة بطول 1800م، وعرض 12م، ويتكون من ممشى محاذٍ للبحر، ومسار خاص للمكفوفين، ومسطحات خضراء وأشجار على امتداد الممشى، و50 كرسيا للجلوس، و130 عمود إنارة جماليًا، ومنطقة بلازا تضم جلسات ومظلات.
يذكر أن الأهالي سبق وأكدوا أن بلدية محافظة الخبر قطعت شوطا في تطوير الحي، إلا أن بطئا تشهده عملية استكمال المشاريع؛ مما يؤرق المواطنين الذين شيدوا منازلهم السكنية فيه، مطالبين بسرعة توفير الخدمات والمرافق الأساسية.
وأضاف المواطنون إن مشاريع خدمات البنية التحتية في الحي تسير بوتيرة بطيئة، رغم مرور أكثر من 25 عاما على إطلاق منح تصاريح البناء. مشيرين إلى انعدام خدمات السفلتة والإنارة، مطالبين بلدية محافظة الخبر بأن يكون لمخططات العزيزية الأولوية في استكمال المشاريع.
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