شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية النعيرية: تهيئة «الصناعية» الجديدة.. وطرح مواقع للاستثمار الترفيهي والخدمي والان نبدء بالتفاصيل

ما خططكم المستقبلية لرفع مستوى جودة الحياة بالمحافظة؟

تعمل البلدية وفق خطة موضوعة يتم تنفيذها عبر تطبيق آليات برنامج التحول الوطني وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وتكثيف أعمال تحسين المشهد الحضري في المحافظة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، ورفع مستوى كفاءة الموظفين والتحول الإلكتروني، وتحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين.

ماذا عن الخدمات في أحياء الربيع والخليج؟ ومتى تكتمل مشاريع الإنارة والسفلتة؟

استكمال جميع الخدمات يتطلب تضافر جهود عدة جهات مثل المياه والكهرباء والاتصالات، أما فيما يخص البلدية فإنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال السفلتة بمخطط «10/119» بحي الخليج بالأجزاء «أ، ب، ج، د، هـ» ضمن أعمال عدد من مشاريع السفلتة والإنارة، كما يتم حاليا استكمال أعمال مشاريع السفلتة بمخطط «10/119» بحي الخليج القطعتين «أ، ب»، ومخطط «10/77» بحي الربيع القطعتين «و، ز»، وستصبح نسبة الإنجاز بالشوارع الداخلية للمخططين المذكورين خلال هذا العام 2019 «90%»، أما فيما يخص الشوارع الرئيسية المحيطة بالمخططين بما في ذلك الشارع الفاصل بين مخطط «10/119» ومخطط «ش ن 133» حي الشهداء فسيتم الانتهاء منها ضمن المشاريع القادمة التي تم اعتمادها وجار العمل على استكمال إجراءات ترسيتها.

هل هناك خطة لتأهيل إشارة مهرجان ربيع النعيرية؟

تعتبر إشارة طريق الدمام- حفر الباطن وتقاطع امتداد شارع الملك فهد «ممشى النخيل» مع مدخل سوق الأنعام من الجهة الشمالية للمحافظة، من أهم النقاط التي عملت البلدية خلال الفترة الماضية على دراسة تطويرهما كونهما من المحاور الرئيسية للمحافظة، وسيتم البدء في أعمال تطوير امتداد شارع الملك فهد مع سوق الأنعام خلال الفترة القادمة، على أن يتم معالجة التقاطعات الحرجة، على طريق الدمام - حفر الباطن، وطريق النعيرية - الخفجي بالتتابع.

هل تعتزم البلدية إنشاء دوارات جديدة لفك الاختناقات المرورية؟

يتم حاليا العمل على دراسة تحويل الإشارات إلى دوارات، وفي حال ملاءمة ذلك لاشتراطات السلامة المرورية، فسوف تقوم البلدية بتنفيذها أو معالجة انسيابية المرور.

متى يبدأ العمل الخدمي بمخطط المنح الملكية «ش ن 133»؟

تم رفع مشروع ردم وفتح الشوارع الداخلية بمخطط المنح الملكية «ش ن 133»، وفي انتظار اعتماد المبالغ اللازمة لذلك من قبل الوزارة بعد الانتهاء من الأعمال الخدمية الأخرى بالمخطط من كهرباء ومياه وغيرهما.

ما حقيقة إنشاء ملاعب مجهزة داخل المدارس؟

بالفعل تم تفعيل شراكة مجتمعية بين البلدية ومكتب التعليم بالمحافظة خلال العام الماضي، عبر تطوير الملعب الخاص بنادي الحي بمدرسة عبدالرحمن الداخل الثانوية، وتقوم البلدية عبر جهودها الذاتية بمساعدة الإدارات والهيئات بالمحافظة عبر تقليم الأشجار الموجودة بها أو القيام ببعض أعمال الزراعة داخل حدود المدارس.

التوسع العمراني يتطلب حدائق ومتنزهات.. ما دور البلدية لاستيعابه؟

بالفعل تم إنشاء حديقة بمخطط «10/77» على مساحة «15.550م2» خلال العام الماضي 1440هـ، وسيتم استكمال المرحلة الثانية منها خلال الفترة القادمة لتصل المساحة الإجمالية لها إلى «40.000م2»، كما يتم حاليا إنشاء حديقة جديدة بمخطط «10/121» بالمحافظة على مساحة «10.951م2»، كما سيتم البدء في إنشاء حديقة جديدة بمركز النقيرة التابع للبلدية خلال العام الحالي على مساحة «7500م2».

ماذا عن التحسين الحضري بشوارع ومداخل المحافظة؟

يوجد عدد من المقترحات ضمن أعمال التحسين والتجميل بالمحافظة، وتشمل جميع التقاطعات والحدائق والمتنزهات لإنشاء مجسمات جمالية حديثة في الفترة القادمة، وبالفعل تم تركيب عدد من أعمدة الإنارة الجمالية بالحدائق والشوارع الداخلية ومداخل المحافظة.

ماذا عن التوسع في الاستثمار الترفيهي والتجاري؟

في مجال الاستثمار الترفيهي طرحت البلدية عددا من المواقع الاستثمارية لعدد من الأنشطة الترفيهية والخدمية بالمحافظة، وتقوم بالعمل على تخصيص عدد من المواقع الأخرى لتلبية حاجة المواطنين، علما بأن الاستثمار الترفيهي منوط بالمستثمرين ودور البلدية يقتصر في تخصيص المواقع، وهذا ما قامت به.

ما العقوبات تجاه ظاهرة الإبل السائبة؟

تقوم البلدية حاليا بتركيب وتثبيت شبك حماية للأشجار بمداخل المحافظة والمحاور الرئيسية، كما يتم حاليا التنسيق مع الإدارات المعنية ليتم حجز جميع الماشية والإبل السائبة بحجز البلدية، وتغريم أصحابها، وفي حالة عدم مراجعتهم البلدية خلال 3 أيام، سيتم مصادرة الماشية والإبل لصالح البلدية وبيعها في مزاد علني، طبقا لنظام لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر من مجلس الوزراء رقم 218 في 06/08/1422.

ما الدور الذي يقوم به القسم الزراعي لنشر ثقافة التشجر؟

شهد العام الماضي زراعة عدد كبير من الأشجار من خلال تفعيل مبادرة «نزرعها لننعم بها» التابعة للأمانة، ومن خلالها تم زراعة مداخل المحافظة من الجهات الأربع، بالإضافة للحدائق والمتنزهات وتنظيم أكثر من فعالية بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة، لغرس قيم المحافظة على البيئة والزراعة في الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من المدارس بالمراكز والهجر وإمدادهم بالأشجار والزهور الموسمية لزراعتها بمحيط المدارس.

ما إجراءات وقف زحف الرمال نحو المخططات السكنية؟

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مشروع مصدات الرياح بالمدخل الشمالي للمحافظة أدى الغرض المنشود منه جيدا، ومنع زحف الرمال على الأحياء الجديدة بالمحافظة من الجهة الشمالية، والمسافة بين الأشجار 3 أمتار، وهي مسافة جيدة لتساعد في عملية النمو.

ما ردكم على مطالبات البعض ببناء دور ثالث؟

بفضل الله تعالى تم اعتماد المخطط الإرشادي لمحافظة النعيرية الذي كان منتظرا، لما يترتب عليه من توجيه حركة النمو ونوع الأنشطة وتحديد الشوارع الرئيسية التجارية، وعدد الأدوار المسموح بها في كل شارع، لتلبية كثير من احتياجات وطلبات الأهالي.

ما مصير لجنة إزالة المنازل الآيلة للسقوط؟

لجنة إزالة المنازل الآيلة للسقوط ما زالت مستمرة في أعمالها، وتم حصر وإنذار 20 منزلا حتى الآن، وجار استكمال أعمال الحصر بالأحياء الداخلية للمحافظة، وفي انتظار قطع الخدمات عن تلك المنازل من الإدارات الخدمية الأخرى بالمحافظة، لاستكمال أعمال الإزالة.

كيف تواجه البلدية مشاكل المياه الجوفية خاصة في حي المحمدية؟

يعاني حي المحمدية وأجزاء من حي الفيصلية والعزيزية من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وذلك بسبب الكثافة السكانية، وعدم توافر مشروع صرف صحي يخدم الأحياء، بالإضافة إلى أن هذه المواقع تعاني في الأساس من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأنشأت البلدية عددا من الخطوط لتخفيض منسوب المياه الجوفية وتصريف مياه الأمطار بطول «9478 م ط»، و«8» محطات للرفع، وجار العمل على ترسية المرحلة الثانية من مشروع استكمال تخفيض منسوب المياه الجوفية وتصريف مياه الأمطار، بإجمالي «14.700 م ط» مع محطة رفع، وذلك لطريق الملك عبدالعزيز وحي المحمدية والعزيزية والفيصلية.

ما خططكم المستقبلية حيال مخطط «ش ن 170»؟

بالنسبة لمخطط «ش ن 170» فهو مخطط معتمد بمساحة إجمالية قدرها «1.489.524م2» منها «340.136م2» عبارة عن متنزه عام، وتقوم البلدية حاليا عبر جهودها الذاتية بأعمال ردم لتجمعات المياه به، وسيتم البدء في أعمال التسوية الترابية للشوارع الرئيسية بالمخطط خلال الفترة القادمة، وجار العمل على استكمال أعمال تشغيل محطة الرفع الموجودة بالمخطط، والتي ستكون الحل الجذري لمشكلة تجمعات المياه بالمخطط.

متى تنقل الورش الصناعية إلى خارج النطاق السكاني؟

يتم حاليا استكمال تهيئة موقع الصناعية الجديدة شمال مخطط سوق الأنعام بالمدخل الشمالي للمحافظة، وتم تخصيص مواقع لإنشاء سكن للعمالة تتوافق مع الاشتراطات، وحاليا يتم استكمال أعمال «الدفان» بالشوارع الداخلية للمخطط، على أن يتم النقل حسب نوع الأنشطة وحجمها.

ما الآلية لمواجهة المطبات المخالفة؟

تعاني البلدية كثرة المطبات المخالفة وغير النظامية بالشوارع الداخلية، وقامت خلال الفترة الماضية بإزالة عدد كبير جدا منها، ويتم حاليا وضع المطبات المطابقة للمواصفات من قبل البلدية وصبغها.

ما دور البلدية للحد من انتشار الكلاب الضالة؟

يكافح قسم النظافة بالبلدية الكلاب الضالة المنتشرة بأحياء المحافظة بصفة دورية، وهناك برامج ثابتة، ويتم التعامل مع كافة الكلاب الضالة بالطرق «الفيزيائية» وهي جمعها في شبوك وإبعادها عن مناطق السكان، وتم بالفعل التخلص من عدد كبير من هذه الكلاب بهذه الطريقة.

بدء تطوير امتداد شارع الملك فهد مع سوق الأنعام قريبا

رفع كفاءة الموظفين وتطبيق التحول الإلكتروني

شراكة مجتمعية بين البلدية و«التعليم» لتطوير الملاعب المدرسية

مصادرة الإبل والماشية السائبة.. وبرامج «فيزيائية» لمكافحة الكلاب الضالة

ندرس تحويل الإشارات الضوئية إلى دوارات

أكد رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني، خلال حوار أجرته معه ”الخليج 365”، أن البلدية تعمل على دراسة لتحويل الإشارات الضوئية بالمحافظة إلى دوارات، ورفعت مشروعا لردم وفتح الشوارع الداخلية بمخطط المنح الملكية، وعملت على إنشاء خطوط بطول «9478م.ط» إلى جانب 8 محطات رفع، لخفض منسوب المياه الجوفية وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى طرح عدد من المواقع الاستثمارية لأنشطة ترفيهية وخدمية، في الوقت الذي سمحت فيه البلدية بتعدد الأدوار وفقا لمخطط إرشادي.

وبين الرجباني أن مخطط «ش ن 170» الواقع على محاذاة طريق حفر الباطن، معتمد بمساحة إجمالية قدرها «1.489.524م2» وسيخصص منها «340.136م2» لتكون متنزها عاما بعد استكمال أعمال ردم تجمعات المياه. وإلى نص الحوار: