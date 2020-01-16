شكرا لقرائتكم خبر عن سبل محاربة الإرهاب والفساد بين النائب العام ونظيره الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الشيخ المعجب خلال استقباله «الشامسي» والوفد المرافق له، أمس في مكتبه بمدينة الرياض بعد الاجتماع، على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي تأكيدًا لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة، وأن التعاون بين النيابتين يتسق مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في كافة الجوانب ومن بينها ما يخص العمل النيابي.
وفي ختام اللقاء تقدم الشيخ المعجب ببالغ شكره للنائب العام الإماراتي والوفد المرافق له، وتم تكريمهم بالدروع التذكارية.
وتأتي زيارة الوفد الإماراتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في الإمارات العربية المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سبل محاربة الإرهاب والفساد
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