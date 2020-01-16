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سبل محاربة الإرهاب والفساد بين النائب العام ونظيره الإماراتي

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استعرض النائب العام الشيخ سعود المعجب مع نظيره الإماراتي المستشار أحمد الشامسي المواضيع المشتركة بين النيابتين، فيما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد، وبحث سبل التطور في العمل النيابي.

وأكد الشيخ المعجب خلال استقباله «الشامسي» والوفد المرافق له، أمس في مكتبه بمدينة الرياض بعد الاجتماع، على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي تأكيدًا لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة، وأن التعاون بين النيابتين يتسق مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في كافة الجوانب ومن بينها ما يخص العمل النيابي.

وفي ختام اللقاء تقدم الشيخ المعجب ببالغ شكره للنائب العام الإماراتي والوفد المرافق له، وتم تكريمهم بالدروع التذكارية.

وتأتي زيارة الوفد الإماراتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في الإمارات العربية المتحدة.

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