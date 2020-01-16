شكرا لقرائتكم خبر عن خيام وبطاطين من مركز الملك سلمان لنازحي الروضة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول، مواد إيوائية في مخيم الروضة بمحافظة مأرب، شملت 35 خيمة و70 بساطا و140 بطانية، استفاد منها 35 أسرة نازحة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ الذي ينفذه المركز في اليمن الشقيق.