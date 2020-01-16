شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم وثائق خريجي جامعة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

تواصل عمادة القبول والتسجيل في جامعة الحدود الشمالية تسليم وثائق الخريجين والخريجات للفصل الدراسي الأول حسب الجدول المعلن لكامل التخصصات العلمية والنظرية. وأكدت العمادة أهمية حضور الطالب لاستلامها، وفي حال عدم قدرته على الحضور لا يتم تسليمها إلا بوكالة شرعية، فيما تسلم وثيقة الكليات الصحية بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليم شهادة الامتياز.

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