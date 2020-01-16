شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيتي ترتيبات حجاج الكاميرون وتركمانستان والان نبدء بالتفاصيل
وبحث د. الشريف مع السفير تيجاني، خلال استقباله السفير والوفد المرافق له في مقر الوزارة بمكة المكرمة أمس، الاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية الكاميرون.
كما وقع د. الشريف، ونائب مفتي جمهورية تركمانستان باشيموف بيرمان، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي تنظم قدوم الحجاج من تركمانستان وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
وناقش د. الشريف مع نائب مفتي تركمانستان، خلال استقباله والوفد المرافق له في مقر الوزارة بمكة المكرمة أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحج والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية تركمانستان بموسم حج 1441هـ.
من جانبهما، عبر السفير الكاميروني ونائب مفتي جمهورية تركمانستان عن شكرهما وتقديرهما لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ نظير الجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحجاج جمهورية تركمانستان، وأكدا أن تلك الجهود محل تقدير المسلمين في جميع أنحاء العالم.
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