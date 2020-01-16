شكرا لقرائتكم خبر عن 70 تطبيقا ذكيا في إصدار «دليل التطبيقات الحكومية» الأول والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام «دليل التطبيقات الحكومية» بالتعاون مع الجهات الحكومية؛ بهدف التعريف بأكثر من «70» تطبيقا ذكيا للخدمات المقدمة، وتوفيرها في دليل واحد، يسهم في انتشارها وتداولها بين المستفيدين.

ويتوافر في الدليل barcode «الرمز الشريطي» الذي يساعد المستخدم في تنزيل التطبيق مباشرة إلى جهازه والاستفادة من الخدمات العديدة التي تتضمنها التطبيقات الحكومية التي يشتمل عليها الدليل.

ويعد الإصدار هو الأول للدليل، الذي سيتم طرح تحديثات دورية له.

ويعتبر الدليل إحدى ثمرات البرنامج الإعلامي الموحد «Grid» في مركز التواصل الحكومي، الذي تشارك فيه أكثر من «94» جهة حكومية.

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وكان البرنامج الموحد قد انطلق قبل عامين؛ بهدف تحقيق التكامل بين جهود الجهات الحكومية إعلاميا، وتنسيق أدائها وتوحيد رسالتها الإعلامية.

وعبر المشرف العام على وكالة التواصل المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام د. عبدالله المغلوث عن شكره ووافر امتنانه للجهات الحكومية على تعاونها الإيجابي، الذي كان وراء خروج «دليل التطبيقات الحكومية» إلى النور، مشيرا إلى أن الدليل يساعد على استخدام الخدمات التقنية المتوافرة لدى الجهات الحكومية بشكل سريع وفعال.

وأوضح أن الدليل يؤكد حرص القائمين على الخدمات الرقمية على تطويرها وإبرازها للمستفيدين، كما يعكس حجم التقدم التقني للحكومة الإلكترونية في المملكة، وارتفاع الوعي التقني، وتقدم البنية التحتية الرقمية في المملكة.