شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور السعودية» يناور بطائرات «هوك» في سماء الكويت والان نبدء بالتفاصيل
ويسعى الفريق من خلال المشاركة إلى إبراز مدى التطور والاحترافية التي يمتلكها طيارو القوات الجوية الملكية السعودية، وتنفذ الاستعراضات والمناورات الجوية بطائرات «هوك» بريطانية الصنع، التي تستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتعد من أفضل الطائرات للقيام بتلك المهام؛ نظرا لحجمها المناسب وخفة حركتها ومناسبتها للعروض الجوية، حيث طليت باللونين الأخضر والأبيض تيمنا بعلم المملكة العربية السعودية.
وبين قائد فريق الصقور السعودية المقدم الطيار عبدالرؤوف السلمي مدى الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء الكويت، وذلك نتاج التدريب المقنن والتخطيط المسبق والدعم غير المحدود من قيادة المملكة.
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