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وزير النقل يبحث تعزيز العلاقات مع سفير نيوزلندا

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بحث وزير النقل م. صالح الجاسر مع السفير النيوزلندي لدى المملكة جيمس منرو، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ونوه م. الجاسر خلال استقباله السفير منرو، في مكتبه بالوزارة أمس بمتانة العلاقات بين المملكة ونيوزلندا، وحجم التعاون القائم بينهما خاصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.

حضر الاستقبال مستشار الوزير م. هذلول الهذلول، ومدير عام مكتب تنسيق عمليات التخصيص م. سعود الصالح.

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