شكرا لقرائتكم خبر عن مكة تستضيف المؤتمر العالمي لبيئة المدن والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 24 إلى 26 من جمادى الآخرة القادم، المؤتمر العالمي التاسع لبيئة المدن 2020، بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية ومنظمة المدن العربية، بعنوان «مؤتمر مكة المكرمة الدولي للتنمية المستدامة وصحة البيئة». ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية والتجارب العلمية والعملية وتوفير الفرص لأمناء ورؤساء بلديات المدن، والممثلين رفيعي المستوى في القطاعين الخاص والعام للتشاور وطرح أفكارهم. ويستهدف صناع القرار من الوزراء والوكلاء وأمناء المدن ورؤساء البلديات، والتنمويين المعنيين ببرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

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