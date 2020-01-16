شكرا لقرائتكم خبر عن 115 ألف حكم لمحاكم الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 35 ألف قضية، تلتها الرياض بـ 25 ألف قضية، ثم الشرقية 15 ألف قضية، والمدينة المنورة 8 آلاف قضية، ثم عسير 7600 قضية.
واشتملت قائمة القضايا على دعاوى «نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية» وغيرها من الدعاوى.
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