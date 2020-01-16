شكرا لقرائتكم خبر عن 115 ألف حكم لمحاكم الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة العدل عن إصدار محاكم الأحوال الشخصية أكثر من 115 ألف حكم، بداية من العام الهجري الجاري وحتى 20 جمادى الأولى، بارتفاع 17% عن نفس الفترة من العام الماضي.

​وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 35 ألف قضية، تلتها الرياض بـ 25 ألف قضية، ثم الشرقية 15 ألف قضية، والمدينة المنورة 8 آلاف قضية، ثم عسير 7600 قضية.

واشتملت قائمة القضايا على دعاوى «نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية» وغيرها من الدعاوى.