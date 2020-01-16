شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 225 ألف متر من أراضي الدولة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة عسير والبلديات التابعة لها الأسبوع الماضي تعديات على أراض حكومية بمساحة أكثر من 225 ألف متر مربع. وأكد أمين منطقة عسير د.وليد الحميدي أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن المخالفين حاولوا الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثيات متنوعة في 9 مواقع بالمنطقة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

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