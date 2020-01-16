شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكافح الأمراض بـ «امش 30» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تحت شعار «امش 30»، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة المصابين والمعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة.

» المرحلة الأولى

وأوضح مدير عام التسويق والتوعية بوزارة الصحة م. أنس الحميد، أن المبادرة تستمر في مرحلتها الأولى ٤ أشهر، وتتضمن مشاركة العديد من المدارس والجامعات، وتطبيقا لحساب عدد الخطوات، وإقامة فعالية «السعودية تمشي»، في اليوم الوطني للمشي، الذي يصادف 5 مارس 2020 بجميع مناطق المملكة.

» 8000 خطوة

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ولفت إلى أن هناك عددا من الفعاليات المصاحبة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات، من أبرزها: مسابقة تحدي المشي، وهي مسابقة تعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات (لا تقل عن 8000 خطوة يوميا) ويتم اختيار الفائزين وتكريمهم بجوائز تحفيزية بشكل شهري وفي نهاية المسابقة، ويتم الاشتراك في المسابقة عن طريق تحميل التطبيق والتسجيل فيه، بالإضافة إلى المشي اليومي 8000 خطوة فأكثر، والاستمرارية في المشي اليومي.

» السعودية تمشي

وقال: إن فعالية اليوم الوطني للمشي «السعودية تمشي» تقام في 5 مارس المقبل، وهو يوم وطني لتعزيز ممارسة المشي والتحفيز لذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع في جميع مناطق المملكة، ويأتي اليوم ليواكب تطلعات الوطن نحو جسم سليم في وطن طموح.