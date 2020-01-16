شكرا لقرائتكم خبر عن لا بقايا مبيدات في منتجات 35 مزرعة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

زار فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 35 مزرعة من مزارع المنطقة؛ لسحب العينات عشوائيًا من المنتجات الزراعية المعدة للتسويق، وإرسالها للفحص المخبري؛ للكشف الكيميائي عن نسبة متبقيات المبيدات الزراعية، عن طريق الفرق التفتيشية الزراعية المنتشرة بالمزارع، ولم يتم رصد أي مخالفة ضد المزارع.

وبيَّن نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. مبارك العريدي، أن الحملة تأتي من حرص الوزارة على سلامة المنتجات الزراعية الواردة إلى الأسواق المركزية، في جميع مناطق المملكة، وفحصها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات السعودية، وخلوها من متبقيات المبيدات التي لا تضر بالإنسان على المدى البعيد، مشيرا إلى أنه يتم مخالفة صاحب العينة حسب النظام والتعليمات في حالة ثبوت وجود نسبة متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح به دوليا، حيث يوجد أكثر من 350 نوعا من المبيدات الزراعية يتم الكشف عنها في المختبرات، ولكل نوع فترة تحريم خاصة، وحد أعلى مسموح بها، يختلف من مبيد إلى آخر، بالإضافة إلى إتلاف المحصول إن وجدت مخالفة.

وأكد العريدي استمرارية الكشف الدوري عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، كما حث على استمرار مراقبة المنتجات الزراعية، والتأكد من سلامتها للاستخدام الغذائي، وعدم احتوائها على أية متبقيات من المبيدات التي تهدد صحة الإنسان.