شكرا لقرائتكم خبر عن لا بقايا مبيدات في منتجات 35 مزرعة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّن نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. مبارك العريدي، أن الحملة تأتي من حرص الوزارة على سلامة المنتجات الزراعية الواردة إلى الأسواق المركزية، في جميع مناطق المملكة، وفحصها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات السعودية، وخلوها من متبقيات المبيدات التي لا تضر بالإنسان على المدى البعيد، مشيرا إلى أنه يتم مخالفة صاحب العينة حسب النظام والتعليمات في حالة ثبوت وجود نسبة متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح به دوليا، حيث يوجد أكثر من 350 نوعا من المبيدات الزراعية يتم الكشف عنها في المختبرات، ولكل نوع فترة تحريم خاصة، وحد أعلى مسموح بها، يختلف من مبيد إلى آخر، بالإضافة إلى إتلاف المحصول إن وجدت مخالفة.
وأكد العريدي استمرارية الكشف الدوري عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، كما حث على استمرار مراقبة المنتجات الزراعية، والتأكد من سلامتها للاستخدام الغذائي، وعدم احتوائها على أية متبقيات من المبيدات التي تهدد صحة الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر لا بقايا مبيدات في منتجات 35 مزرعة بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.