شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة حفر وصيانة أرصفة بشوارع الدمام والان نبدء بالتفاصيل
كما تقوم الأمانة بعمل صيانة للأرصفة والأسفلت بشارع الخليفة عمر بن الخطاب، وشارع الخنساء بالدمام، وتنفذه أيضا إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع ضمن الصيانة الدورية، كما يتم عمل صيانة للشوارع بحي المريكبات بالدمام، ويشمل أعمال الأسفلت والدهانات.
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