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معالجة حفر وصيانة أرصفة بشوارع الدمام

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تواصل أمانة المنطقة الشرقية عملها في إصلاح ومعالجة الحفر في مجموعة من شوارع حاضرة الدمام، من بينها حي العدامة، والذي تنفذه إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع من خلال فرق المعالجة التابعة لها.

كما تقوم الأمانة بعمل صيانة للأرصفة والأسفلت بشارع الخليفة عمر بن الخطاب، وشارع الخنساء بالدمام، وتنفذه أيضا إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع ضمن الصيانة الدورية، كما يتم عمل صيانة للشوارع بحي المريكبات بالدمام، ويشمل أعمال الأسفلت والدهانات.

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