شكرا لقرائتكم السعودية تدين الهجوم الإرهابي في النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في النيجر أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وعبرت الوزارة عن تعازي السعودية لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السعودية تدين الهجوم الإرهابي في النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.