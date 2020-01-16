توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الخميس)، أن تكون السماء غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة. وشملت التوقعات احتمالية هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية والأجزاء الغربية من الرياض والقصيم. وقد تسجل مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ31 درجة مئوية، فيما تسجل عرعر وبريدة أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى درجتين مئويتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.