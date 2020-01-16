أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع إدارة المرور اليوم (الأربعاء)، عن تشغيل مسار إضافي للتحويل المروري للمركبات المتجهة من غرب طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً) إلى الشرق.
وأوضحت أن تشغيل المسار الإضافي سيبدأ يوم السبت القادم الموافق 18 يناير 2020م، وذلك لاستكمال مشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز. ودعت الأمانة وإدارة المرور في جدة إلى استخدام المسار الإضافي باللون الأصفر حسب المخطط المرفق.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة: تشغيل مسار إضافي لحركة المركبات بمشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق المدينة مع التحلية -صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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