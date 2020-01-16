%15 نسبة تطوير مركز الضبط الأمني

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع الذي انطلق العمل فيه قبل نحو أسبوعين وصلت أكثر من 15%.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يأتي إنفاذًا لتوجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة الأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي وتوفير التجهيزات اللازمة كافة وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة.