متابعة سير مشروع أوثال

تفقد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع، مشروع مركز الرعاية الصحية الأولية بأوثال الجديد، والذي يعد أحد المشاريع الصحية الحديثة لمراكز الرعاية الصحية وفقا للنموذج الجديد. وشاهد خلال جولته على المشروع، نسبة الإنجاز ومراحل سير العمل، والمدة المتبقية لإنجاز المشروع على الوجه المطلوب، مؤكدا أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع التي يتم تنفيذها بتبرع من شركة دواجن الوطنية ضمن مبادراتها المجتمعية لخدمة المجتمع، وسيقدم مشروع المركز الصحي بحلته الجديدة كافة الخدمات الوقائية والصحية والمجتمعية.



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