تعليم النماص يستعد للفصل الثاني

ووجه الغامدي بسرعة إنجاز هذه المشاريع من تأهيل وصيانة وإنشاء وترميم بجودة عالية وفق المواصفات، كما اجتمع مع مسؤولي النقل المدرسي في شركة تطوير والشركة المشغلة للنقل لوضع الحلول العاجلة لأي معوقات، كما شملت الاستعدادات اكتمال وصول المقررات الدراسية بنسبة 100% وصدور بعض القرارات التنظيمية.
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