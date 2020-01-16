الخدمة المدنية تستحدث 52 مؤشرا وتقريرا

الخدمات الإلكترونية
قاد تحويل المعاملات الورقية لإدارة عمليات الموارد البشرية إلى الخدمات الإلكترونية، إلى توفير عدد من أدوات ذكاء الأعمال، بالإضافة إلى بناء «بنك معلوماتي»، يحتوي على بيانات منظمة ومترابطة ودقيقة، حيث أسهم في تكوينها بشكل مبسط يسهل من خلاله بناء مؤشرات وتقارير تسهم في صناعة ودعم القرارات المبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.
أبعاد جديدة
عملت الوزارة على تعزيز أبعاد جديدة للمعلومات والسجلات الإدارية، وذلك بالربط مع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، من خلال مركز التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، وهو ما يعد بعداً جديداً للبيانات منح متخذي القرار على مستوى الدولة من صناعة القرارات ودعمها بمعلومات وبيانات هامة ذات علاقة بإدارة الموارد البشرية بالجهات الحكومية والباحثين عن عمل.
ذكاء الأعمال
تتسم منصة وحدة ذكاء الأعمال التي يشرف عليها مجموعة من الشباب السعودي، بمرونة عالية في تصميم التقارير والمؤشرات، وتهدف وزارة الخدمة المدنية من تطبيق هذا المفهوم، للوصول إلى أدوات مناسبة لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمل وضمان اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الصحيحة، بالإضافة إلى توحيد لغة الأرقام لجميع المسؤولين باختلاف المستويات الإدارية.
وتعد مستودعاً للبيانات يخدم الوزارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، ويمكنها في بناء لوحات لحظية مع إمكانية إصدارها بكافة الأنواع والصيغ المناسبة مثل (E-mail,SMS, Excel,PDF)، وتتميز بسهولة الانتقال من العمل الورقي للتقارير والإحصائيات إلى التقارير المؤتمتة بكفاءة وفعالية عالية.
تسعى وحدة ذكاء الأعمال إلى تحقيق:
- زيادة جودة التقارير المقدمة وسرعة توفيرها لمتخذي القرار
-بناء مستودع للبيانات من قواعد بيانات وتقنيات مختلفة
-دعم اتخاذ قرارات «أكثر دقة» على كافة المستويات
أهداف وحدة ذكاء الأعمال:
1-تحقيق رضا عال لمستخدم النظام ومشاركته الأعمال اليومية
2-بناء التوقعات المستقبلية للبيانات والمتغيرات
3- بناء تقارير احترافية مرنة ولحظية متوفرة بوسائل عدة
4- المساعدة على توفير أبعاد ومعلومات تفصيلية عن البيانات
5- القدرة على التعامل مع البيانات الضخمة
6- بناء منصة جلب وتصدير للبيانات.
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