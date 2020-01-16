الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض التطورات عالميا

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا مساء أول من أمس في قصر اليمامة بالرياض، استعرض فيه عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ستريت استيت البنكية).
وتضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالميا، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز التوصيات حيالها.
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