تخصيص مسار علمي سياحي بالأحساء



كشف نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالأحساء، وكيل محافظ الأحساء معاذ الجعفري لـ«دوت الخليج»، تخصيص مسار سياحي علمي يضم المدارس العلمية والمواقع التاريخية التي لها مئات السنوات في تقديم الأدب والفكر، بجانب مسار وسط الهفوف، ومسار واحة الأحساء، ويتم تشغيل هذه المسارات باحترافية، وهي فرص واعدة للمستثمرين في القطاع الخاص، التي تمثل قيمة اقتصادية متميزة، مؤكدا أن الأحساء ستكون رقما متميزا في خارطة السياحة على مستوى العالم، ويكون لها أثر في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإبراز مزايا أبناء هذا البلد من مقومات مدهشة. بدوره، أبان نائب مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء يوسف العديلي، أن 5 جهات حكومية في الأحساء تتابع تسيير الحافلة، وهي: الإمارة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمانة، والمؤسسة العامة للري، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة. وأوضح العديلي «أن المشروع تصاحبه أكشاك بيع الهدايا والتذكارات، وفرق أنشطة ترفيهية وعروض تراثية، وبيع الوجبات الخفيفة، وتضم الحافلة 67 مقعدا، مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ، وتشتمل على 7 لغات بسماعات أذن للتقديم في الإرشاد السياحي، وفق مسارين سياحيين، هما: مسار الهفوف التاريخية بـ4 جولات يومية لكل جولة 45 دقيقة، والمسار الآخر واحة الأحساء بجولة واحدة لمدة 3 ساعات وتستهدف الحافلة المدارس والجهات التعليمية، والأفراد والعائلات، وقطاع الأعمال». * أهداف رئيسية للمشروع تقديم خدمة سياحية جديدة زيادة أعداد السياح القادمين زيادة أعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع السياحي تأهيل الأحساء لتكون إحدى مناطق الجذب السياحي رفع الكفاءة التشغيلية لمنظمي الرحلات خلق فرص جديدة وناجحة تعزز من العمل التشاركي

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