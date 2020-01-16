فحص 46 ألف طالب بالمدينة المنورة

استهدفت صحة المدينة المنورة العام الماضي عبر برنامج الزيارات المدرسية الميدانية، فحص 46442 طالبا وطالبة. وأوضحت صحة المدينة أنه تم تنفيذ 39910 فحوص بنسبة إنجاز وصلت إلى 85.93%. وبلغ عدد المجمعات الصحية الداخلية والخارجية 42 مركزا طبيا، فيما بلغ إجمالي عدد المدارس 650 مدرسة تم تنفيذ برنامج الزيارات المدرسية الميدانية لها. كما بلغ عدد الإحالات للمراكز الصحية الأولية 7975 حالة، حيث سجلت حالة ضعف حدة البصر كأكبر عدد للإحالات 3049، تليها حالة تسوس الأسنان بواقع 2121 حالة، و1896 حالة لمؤشر كتلة الجسم، و885 حالة متابعة للتاريخ المرضي، كما تم الكشف عن 6 حالات اكتئاب و18 حالة اعوجاج في العامود الفقري، وتمت إحالتها إلى المراكز الصحية الأولية تمهيدا لإحالتهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم.



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