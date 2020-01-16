نظمت لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة محايل، أمس، أمسية فعالية بعنوان «يوم الصداقة لذوي الإعاقة»، بحضور وكيل المحافظ المكلف أحمد آل ملحم. اشتمل الحفل على القرآن الكريم، وعدد من الكلمات قدمها منسوبو جمعية المعاقين بمحايل، ثم شاهد الحضور عروضا مرئية نالت استحسان الجميع، وفي نهاية الحفل جرى تكريم عدد من منسوبي الإدارات الحكومية والأمنية وجمعية رعاية المعاقين بمحايل بدروع تذكارية. من جهة أخرى، قام وكيل المحافظة المكلف آل ملحم بجولة تفقدية شملت جادة محايل، اطلع خلالها على الأركان المشاركة خلال فعاليات المهرجان، واستمع لشرح مفصل عن مكتب الأحوال المدنية والخدمات التي يقدمها للزوار. في سياق متصل، افتتح آل ملحم معرض الفنانة التشكيلية عائشة عسيري، وتجول داخل المعرض، واطلع على محتويات المعرض، مشيدا باللوحات التشكيلية وتنوعها. من جهتها، قدمت عسيري شكرها للجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة والجهات التي أسهمت في تهيئة موقع المعرض التشكيلي، مؤكدة على أهمية إقامة مثل هذه المعارض التشكيلية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوم الصداقة فعالية بمهرجان محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.