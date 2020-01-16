تذليل صعوبات تطوير وادي الرمة

رأس أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ، بمكتبه في مقر ديوان الإمارة، اجتماع فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي، ورئيس فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة الدكتور صالح العامر، وأعضاء الفريق.

وناقش مع أعضاء الفريق المحضر المعد والبحث عن إيجاد العديد من الحلول وتذليل الصعوبات التي يواجهها الفريق، والخروج برؤية موحدة من قبل الجميع لتعزيز العمل وتطبيقه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وفي بداية الاجتماع اطلع على ما قامت به اللجنة بعد وقوفها على الطبيعة، من خلال حصر جميع التعديات على مجرى الوادي والبدء في معالجتها تحت إشرافه، بالإضافة إلى العمل على تنظيف مجرى الوادي وتحديد عدد من النقاط السياحية، وكذلك البدء في وضع تصميم مركز تأهيل وتطوير وادي الرمة وتنفيذ حديقة الوادي، بالشراكة مع فرع وزارة النقل وأمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وكافة القطاعات ذات العلاقة بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة.