تعليم نجران يرحل مقررات الفصل الدراسي الثاني

وقال مشرف المقررات المدرسية عبدالله القارح، إن قسم المقررات المدرسية قام بتهيئة ومتابعة وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس التابعة للإدارة ومكاتب التعليم، وفق خطط مدروسة، حيث تم تنفيذ ملف يشمل إحصائية بأعداد الطلاب والطالبات في كل صف لكل مدرسة، وذلك بالمدارس التابعة للإدارة ومدارس مكاتب التعليم، مستخرج من نظام نور وتسليمه أمناء المستودع بالمستودعات الرئيسية ومكاتب التعليم ليتم على ضوئه ترحيل المقررات.
طلاب ومدارس
98 ألف طالب وطالبة
4 مكاتب تعليم
587 مدرسة
247 مدرسة بنين
242 مدرسة بنات
65 مدرسة رياض أطفال
33 مدرسة أهلية
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