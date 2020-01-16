تعليم نجران يرحل مقررات الفصل الدراسي الثاني

أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن أعمال ترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني للمدارس تمت وفقا للخطة المعدّة من قبل لجنة المقررات، منوها بجهود كافة أعضائها من الإدارة ومكاتب التعليم والمستودعات، وقادة وقائدات المدارس على الجهود المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، مثمنا جهود أمانة إدارة التعليم ممثلة في قسم المقررات الدراسية وكل الإدارات التي أسهمت في ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي.

وقال مشرف المقررات المدرسية عبدالله القارح، إن قسم المقررات المدرسية قام بتهيئة ومتابعة وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس التابعة للإدارة ومكاتب التعليم، وفق خطط مدروسة، حيث تم تنفيذ ملف يشمل إحصائية بأعداد الطلاب والطالبات في كل صف لكل مدرسة، وذلك بالمدارس التابعة للإدارة ومدارس مكاتب التعليم، مستخرج من نظام نور وتسليمه أمناء المستودع بالمستودعات الرئيسية ومكاتب التعليم ليتم على ضوئه ترحيل المقررات.

طلاب ومدارس

98 ألف طالب وطالبة

4 مكاتب تعليم

587 مدرسة

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247 مدرسة بنين

242 مدرسة بنات

65 مدرسة رياض أطفال

33 مدرسة أهلية