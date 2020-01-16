الشورى ينتقد تأخر مشروعات مدينة الطاقة والتضخم الإداري

وافق مجلس الشورى على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة.

كما طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها، لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال، والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.

هيئة مستقلة

على صعيد متصل، ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق -هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليا- للعام المالي 1439/ 1440.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا للتقرير، هيئة الرقابة والتحقيق بالتأكيد على الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 151/69 التي تنص على «دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها».

كما طالبت اللجنة الهيئة بالتوسع في توظيف التقنية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في مهامها الرقابية، خاصة على أعمال الحج.

ودعت في توصياتها الهيئة إلى مراجعة سلم الأولويات في أعمال الرقابة، والتركيز على مراقبة الأداء والأعمال المرتبطة بخطط التنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020.

العمل الحكومي

كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة، لضبط منظومة العمل الحكومي، ودراسة واقع إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية، والتعرف على أي معوقات محتملة تحول دون تمكن هذه الإدارات من القيام بأعمالها.

وأكدت اللجنة على الهيئة بتطوير موقعها الإلكتروني، شكلا ومحتوى، وجعله أكثر تفاعلية، وتدشين حضورها على منصات التواصل الاجتماعي، والنظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة، للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية.

تكرار العمرة

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439/ 1440.

وطالبت اللجنة في توصياتها دراسة انعكاس تطبيق رسوم تكرار العمرة على زيادة أعداد المعتمرين، كما طالبت اللجنة الوزارة ومن خلال المسار الإلكتروني توفير الخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل الدكتور مساعد الفريان عن أسباب التضخم الإداري في مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج والعمرة، ورأى أهمية تفعيل الحوكمة الإدارية والمالية لنشاطات الوزارة لتتمكن من تحقيق أهدافها وأهداف رؤية 2030 بكفاءة وفاعلية.

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تأخر المدينة الاقتصادية

من جهة أخرى، ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/ 1440.

ودعت اللجنة في توصياتها تحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني.

وطالبت اللجنة المدينة بالتنسيق والمتابعة مع شركاء العمل من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، لتوحيد الجهود في مجال الطاقة المتجددة في المملكة، والتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة، انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل الدكتور عبدالعزيز الحرقان عن أسباب تأخر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مشروعاتها، لافتا النظر إلى عدم وجود معلومات كافية في التقرير عن مشروعي المدينة في سكاكا ودومة الجندل.

من جهته، أشار الدكتور منصور الكريديس إلى أن إنجازات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وفقا لأهدافها لا تزال محدودة، مشيرا إلى أن من أهم أهدافها هو إيجاد وتأهيل قدرات وطنية في مجالات عملها.

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أبرز التقارير التي ناقشها المجلس

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

وزارة الحج والعمرة