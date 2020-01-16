السعودية اليوم / بلدية طلعة التمياط تنفّذ حملة نظافة للمتنزهات البرية الطبيعية



رفحاء 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

تقوم بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات "قسم النظافة" بأعمال النظافة ورفع المخلفات من المنتزهات البرية بإرسال فرق نظافة إلى المتنزهات والفياض الواقعة في نطاق عمل البلدية، ضمن جهودها لدعم نظافة المنتزهات، وتعزيز دورها في جوانب المسؤولية المجتمعية، التي تندرج ضمن مبادرة بيئة نظيفة.

وأشارت البلدية إلى أنها تسعى لتوفير بيئة صحية تتناسب مع تطلعات المواطنين في الأماكن البرية التي يرتادونها بين وقت وآخر، وإيصال رسالة توعوية لرواد هذه الأماكن بأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية.

ودعت المتنزهين في المواقع البرية إلى التعاون للحفاظ على نظافة المكان ليبقى متنفساً دائماً لقضاء أوقات ممتعة في أجواء صحية مميزة.

// انتهى //

23:33ت م

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