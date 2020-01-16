بديل مودريتش.. الريال يقترب من إبرام أولى صفقات الموسم الجديد

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زين الدين زيدان
اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من إبرام صفقة شتوية بضم دوني فان دي بيك، لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتأتي هذه الأنباء في ظل الغموض المحيط بمستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، إذ أفادت عدة تقارير بإمكانية انضمامه لأحد أندية الدوري الأمريكي عقب نهاية الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، فإن النادي الملكي على مشارف الإعلان عن تعاقده مع فان دي بيك بداية من صيف 2020.
وأكد المصدر أن المؤشرات كافة تدل على اقتراب اللاعب الدولي الهولندي من التوقيع خلال ساعات لنادي العاصمة الإسبانية، على أن ينضم بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي.
ويبدو أن مسؤولي الريال قد توصلوا لاتفاق مع صاحب الـ22 عاما، بعدما تعطلت صفقة انتقاله للنادي الإسباني الصيف الماضي، إذ تشير التقارير إلى إمكانية ضمه مقابل 55 مليون يورو.
وجذب فان دي بيك أنظار مسؤولي الريال بعد تألقه في الموسم المنصرم مع أياكس، خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا، الذي وصل فيه إلى نصف النهائي قبل الخروج على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
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