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التشهير بشركة تبيع مواد بترولية غير مطابقة بالطائف
إغلاق محطة الوقود 15 يومًا
متابعات الخليج 365 - الطائف
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص في بيع وقود السيارات بمحافظة الطائف، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
جاء ذلك بعد صدور حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المنشأة وفرض غرامة مالية، وإغلاق المحطة التي وقعت فيها المخالفة لمدة 15 يومًا، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
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