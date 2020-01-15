«الجبير» يلتقي المبعوث الفرنسي للسودان ورئيس «التفاهم العرقي»

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أمس، المبعوث الفرنسي الخاص بشأن السودان وجنوب السودان. كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير.

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