شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 نساء من حريق شقة بجدة والان نبدء بالتفاصيل
أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء أمس، حريقا اندلع في شقة بعمارة مكونة من 3 أدوار بحي الحمراء، نتج عنه احتجاز 3 نساء بالموقع تم إخراجهن وهن بصحة جيدة.
وتلقى الدفاع المدني بلاغًا بالحريق، وانتقلت على الفور فرق الإطفاء إلى الموقع، وبدأت فى التعامل معه حتى تمكنت من إخماده، وتأمين الموقع كاملاً.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 3 نساء من حريق شقة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.