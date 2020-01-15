شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 نساء من حريق شقة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء أمس، حريقا اندلع في شقة بعمارة مكونة من 3 أدوار بحي الحمراء، نتج عنه احتجاز 3 نساء بالموقع تم إخراجهن وهن بصحة جيدة.

وتلقى الدفاع المدني بلاغًا بالحريق، وانتقلت على الفور فرق الإطفاء إلى الموقع، وبدأت فى التعامل معه حتى تمكنت من إخماده، وتأمين الموقع كاملاً.