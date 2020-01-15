شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء ودي يجمع ولي العهد والأمراء في المخيم الشتوي بالعلا والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو الأمراء والمعالي في المخيم الشتوي بالعلا. ونشر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر، صورة للقاء معلقًا: «سيدي الأمير محمد بن سلمان مع أصحاب السمو الملكي، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي في المخيم الشتوي بالعلا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء ودي يجمع ولي العهد والأمراء في المخيم الشتوي بالعلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.