شكرا لقرائتكم صور.. احتجاز 3 نساء في حريق شقة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-16 صور.. احتجاز 3 نساء في حريق شقة بجدة تم إخراجهن وهن بصحة جيدة متابعات الخليج 365 - جدة باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، إخماد حريق اندلع في شقة سكنية، وتسبب في احتجاز 3 نساء. Advertisements وقال المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في شقة بعمارة مكونة من 3 أدوار بحي الحمراء”. وأضافت أنه نتج عن الحريق احتجاز 3 نساء بالموقع، وتم إخراجهن وهن بصحة جيدة ولله الحمد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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