شكرا لقرائتكم القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-16 القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين لهذا السبب متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس إغلاق أبوابها الاثنين المقبل؛ لتزامنه مع إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة. Advertisements وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستأنف العمل في القنصلية بمشيئة الله يوم الثلاثاء 21/ 1/ 2020″. وأضافت القنصلية في لوس أنجلوس: “للحالات الطارئة نأمل التواصل مع هاتف شؤون السعوديين 3108956642”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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