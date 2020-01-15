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شكرا لقرائتكم القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين لهذا السبب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس إغلاق أبوابها الاثنين المقبل؛ لتزامنه مع إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.
وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستأنف العمل في القنصلية بمشيئة الله يوم الثلاثاء 21/ 1/ 2020″.
وأضافت القنصلية في لوس أنجلوس: “للحالات الطارئة نأمل التواصل مع هاتف شؤون السعوديين 3108956642”.
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