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فيديو.. تجول الإبل بين ثلوج تبوك يخطف أنظار العالم
AccuWeather ترصد المنظر البديع
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
رصدت AccuWeather وهي شركة إعلامية أمريكية تقدم خدمات التنبؤ بالطقس في جميع أنحاء العالم، منظرًا بديعًا في المملكة، وهو تجول عدد كبير من الجمال بين ثلوج الصحراء.
وقال براين لادا، عالم الأرصاد الجوية: إن المناظر الطبيعية الرملية في الصحراء السعودية تحولت في أواخر الأسبوع الماضي إلى أخرى ثلجية بسبب الأحوال الجوية.
وتابع: استيقظ الناس بالقرب من تبوك يوم الجمعة الماضي، على مشهد تحول الصحراء إلى سطح ثلجي، يختلف اختلافًا كبيرًا عن الطقس المعتاد في معظم العام، كما غطت الثلوج المناطق المرتفعة، وباتت وجهات شهيرة للسكان المحليين والسياح في المنطقة، وشارك البعض منهم صورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفتت أنظار العالم.
وتُعد تبوك واحدة من أبرد المناطق في المملكة، حيث قد تنخفض درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية خلال شهر يناير.
وقال إريك ليستر، كبير خبراء الأرصاد الجوية: حدثت عاصفة قوية تم تعقبها من جنوب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، وتسببت في تساقط الثلوج.
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