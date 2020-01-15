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2020-01-16 احتجاز 3 أطفال داخل غرفة بمنزل في فيفا متابعات الخليج 365 - فيفا باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الأربعاء، حادث احتجاز ثلاثة أطفال داخل غرفة بمنزل في محافظة فيفا. Advertisements وأوضحت المديرية لعامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني تمكنت إخراج 3 أطفال احتجزوا داخل غرفة بمنزل في محافظة فيفا، وهم بصحة جيدة ولله الحمد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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