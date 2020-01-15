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صورة تجمع ولي العهد وعددًا من الأمراء والوزراء في العلا
نائب وزير الدفاع ووزراء الثقافة والخارجية والداخلية والحرس الوطني
متابعات الخليج 365 - الرياض
استضاف ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عددًا من الأمراء والوزراء في المخيم الشتوي في العلا.
ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورة لولي العهد مع الأمراء والوزراء وعلق عليها بقوله: “سيدي الأمير محمد بن سلمان مع أصحاب السمو الملكي، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي في المخيم الشتوي في العلا”.
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