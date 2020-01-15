2020-01-16

صورة تجمع ولي العهد وعددًا من الأمراء والوزراء في العلا

متابعات الخليج 365 - الرياض

استضاف ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عددًا من الأمراء والوزراء في المخيم الشتوي في العلا.

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ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورة لولي العهد مع الأمراء والوزراء وعلق عليها بقوله: “سيدي الأمير محمد بن سلمان مع أصحاب السمو الملكي، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي في المخيم الشتوي في العلا”.

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